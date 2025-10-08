SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Termina às 23h59 desta quarta-feira (8) o prazo de inscrição para o vestibular 2026 da Unesp (Universidade Estadual Paulista). O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site da Vunesp, responsável pela aplicação do exame.

A taxa é de R$ 210, com opções de pagamento por cartão de crédito, boleto ou Pix até quinta-feira (9). Alunos do último ano do ensino médio da rede pública estadual têm direito a 75% de desconto e pagam R$ 52,50. Quem obteve isenção ou redução de 50% também precisa se inscrever até o fim do prazo.

A primeira fase será em 2 de novembro, e a segunda, nos dias 7 e 8 de dezembro. O exame oferece 5.867 vagas em 136 cursos, distribuídos em 24 cidades paulistas. As provas da primeira fase serão aplicadas em 31 municípios de São Paulo e também em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

Podem participar candidatos que já concluíram ou concluirão o ensino médio em 2025. Quem ainda está cursando essa etapa pode se inscrever como treineiro, apenas para testar conhecimentos.

Durante a inscrição, o candidato deve preencher dados pessoais, endereço, informações socioeconômicas e escolher a cidade onde fará as provas. Quem precisar de condições especiais deve solicitar no ato da inscrição e enviar a documentação até quinta-feira (9).

Metade das vagas da Unesp é reservada a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública, com 35% desse total destinado a candidatos pretos, pardos e indígenas.

*

DOCUMENTOS E DADOS EXIGIDOS

No ato da inscrição, o candidato deve preencher o formulário com as seguintes informações:

- Questionário socioeconômico (nenhuma resposta pode ficar em branco);

- Nome completo

- CPF próprio;

- Documento de identidade (RG, CIN, RNE ou passaporte, no caso de estrangeiros não naturalizados), com órgão emissor e data de emissão;

- Endereço completo (país, CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e estado);

- Nacionalidade, cidade e estado de nascimento;

- Sexo, data de nascimento e estado civil.

Candidatos travestis ou transexuais poderão optar pelo uso do nome social, que será utilizado em todas as publicações e consultas do processo seletivo. Para isso, é necessário indicar a escolha no formulário, preencher e assinar o requerimento emitido no ato da inscrição e encaminhá-lo, junto com cópia de documento oficial de identidade, pela área do candidato no site da Vunesp.

CIDADES COM APLICAÇÃO DA PROVA

No estado de São Paulo

Americana, Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Campinas, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Jundiaí, Marília, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rosana, Santo André, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

Cidades em outros estados

Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

VAGAS E CURSOS POR CIDADE

Cidade - Vagas - Cursos

Araçatuba - 112 - Medicina veterinária, odontologia

Araraquara - 678 - Administração pública, ciências econômicas, ciências sociais, eng. de bioprocessos e biotecnologia, eng. química, farmácia, letras, odontologia, pedagogia, química

Assis - 309 - Ciências biológicas, eng. de bioprocessos e biotecnologia, história, letras, psicologia

Bauru - 899 - Arquitetura e urbanismo, artes visuais, ciência da computação, ciências biológicas, comunicação (rádio, tv e internet), design, educação física, eng. civil, eng. produção, eng. elétrica, eng. mecânica, física, jornalismo, matemática, meteorologia, pedagogia, psicologia, química, relações públicas, sistemas de informação

Botucatu - 478 - Ciências biológicas, ciências biomédicas, enfermagem, eng. agronômica, eng. de bioprocessos e biotecnologia, eng. florestal, física médica, medicina, medicina veterinária, nutrição, zootecnia

Dracena - 62 - Eng. agronômica, zootecnia

Franca - 328 - Direito, história, relações internacionais, serviço social

Guaratinguetá - 243 - Eng. civil, eng. de materiais, eng. de produção, eng. elétrica, eng. mecânica, física, matemática

Ilha Solteira - 234 - Ciências biológicas, eng. agronômica, eng. civil, eng. elétrica, eng. mecânica, física, matemática, zootecnia

Itapeva - 58 - Eng. de produção, eng. industrial (madeira)

Jaboticabal - 224 - Administração, ciências biológicas, eng. agronômica, medicina veterinária, zootecnia

Marília - 351 - Arquivologia, biblioteconomia, ciências sociais, filosofia, fisioterapia, fonoaudiologia, pedagogia, relações internacionais, terapia ocupacional

Ourinhos - 46 - Geografia

Presidente Prudente - 461 - Arquitetura e urbanismo, ciência da computação, educação física, eng. ambiental, eng. cartográfica e de agrimensura, estatística, física, fisioterapia, geografia, matemática, pedagogia, química

Registro - 56 - Eng. agronômica, eng. de pesca

Rio Claro - 373 - Ciências da computação, ciências biológicas, ecologia, educação física, eng. ambiental, física, geografia, geologia, matemática, pedagogia

Rosana - 50 - Eng. de energia, turismo

São João da Boa Vista - 62 - Eng. aeronáutica, eng. eletrônica e de telecomunicações

São José do Rio Preto - 344 - Ciência da computação, ciências biológicas, eng. de alimentos, física, letras, letras ? tradução, matemática, pedagogia, química

São José dos Campos - 96 - Eng. ambiental, odontologia

São Paulo - 185 - Artes cênicas, arte-teatro, artes visuais, música (bacharelado e licenciatura)

São Vicente - 64 - Ciências biológicas

Sorocaba - 64 - Eng. ambiental, eng. de controle e automação

Tupã - 90 - Administração, eng. de biossistemas

CALENDÁRIO UNESP 2026

Inscrições (com ou sem subsídio): Até esta quarta-feira, 8 de outubro de 2025

1ª fase (Conhecimentos Gerais): 2 de novembro de 2025

Resultado da 1ª fase e convocação da 2ª: 28 de novembro de 2025

2ª fase:

- 7 de dezembro de 2025 (Ciências humanas, ciências da natureza e matemática)

- 8 de dezembro de 2025 (Linguagens e redação)

Resultado final: 30 de janeiro de 2026