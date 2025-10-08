SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Crise do metanol gera movimento de abstinência alcóolica, relação de Lula com Israel chega a pior momento e outras notícias para começar esta quarta-feira (8).

SAÚDE

Preocupação com metanol impulsiona movimento de abstinência alcoólica. 'Outubro sóbrio' incentiva um mês sem álcool e traz benefícios à saúde física e mental.

FGTS

Governo deve elevar limite para compra de imóvel com FGTS e liberar R$ 20 bi em crédito da poupança. Teto para uso do fundo, de R$ 1,5 milhão desde 2018, pode subir para perto de R$ 2 milhões. Novo modelo de financiamento será anunciado por Lula na sexta (10) em SP; transição prevê liberação imediata de 5% dos recursos da poupança, hoje no compulsório.

ECONOMIA

Câmara afrouxa aposentadoria para agentes de saúde em pauta-bomba com impacto para União. Municípios estimam impacto de R$ 31 bi em regimes de prefeituras; União calcula impacto de até R$ 200 bi. Texto foi aprovado em segundo turno de votação na noite desta terça-feira (7) e segue ao Senado.

GOVERNO LULA

Comissão aprova MP de aumento de impostos por apenas um voto de diferença. Governo fez concessões, como manter taxação menor sobre bets, e mesmo assim placar foi apertado. Relator ainda aumentou alíquota sobre investimentos e aplicações financeiras para 18%; prazo para votação vai até quarta-feira (8).

GUERRA EM GAZA, 2 ANOS

Antes pragmático com Israel, Lula abraça discurso contra guerra em Gaza, e relação chega a nível mais baixo. Comparação com Holocausto levou relação ao seu pior momento e causou ressentimento na comunidade judaica. Posicionamento reflete polarização do Brasil e busca por protagonismo internacional, dizem analistas.

ELEIÇÕES 2026

União de governadores da direita esfria em meio a incerteza de Bolsonaro. Iniciativa articulada há dois meses perde fôlego e esbarra em disputas internas e desconfiança de clã. Tarcísio freia ofensiva presidencial de 2026, Ratinho Jr. aproveita vácuo, e Lula enfrenta maré favorável.

LOJAS AMERICANAS

Ex-diretor da Americanas fecha acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Márcio Cruz é o quarto ex-executivo da varejista a fechar colaboração. Ele é um dos 13 ex-funcionários denunciados pelo órgão em março sob acusação de fraude.

CNU

Família com 3 aprovados no CNU é alvo da PF por suspeita de fraude com gabarito de R$ 500 mil. Defesa de familiares não foi localizada; outros suspeitos dizem que acusações não condizem com a realidade. Relatório indica que mulher recebeu gabaritos de provas objetivas e texto pronto para redação.

ECONOMIA

Fast Shop fecha 11 lojas e centro de distribuição em meio a reestruturação após escândalo do ICMS. Varejista de eletrônicos encerra cerca de 15% de sua rede física, incluindo a A2You. Sócios da Fast Shop assumiram envolvimento em esquema bilionário de corrupção em SP.

CELEBRIDADES

Virginia Fonseca confirma término de romance com Vini Jr. após prints de conversa com modelo. Influenciadora decide falar sobre relação entre os dois: 'Nunca soube de interações com outras'. Assessoria afirma que eles estavam se conhecendo melhor, mas seguirão caminhos diferentes.