RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-policial militar e influenciador Kleverton Pinheiro de Oliveira, conhecido nas redes sociais como Kel Ferreti, é suspeito de comandar um esquema de rifas ilegais que promete prêmios em dinheiro, mas não os paga, segundo denúncia da Promotoria de Alagoas.

Ele também foi acusado de estupro contra uma mulher que conheceu através de um grupo online de jogos de azar. Condenado a dez anos de prisão pela Justiça em dezembro do ano passado pelo crime, chegou a ser preso, mas teve a pena redimensionada em agosto. Com isso, está sob medidas cautelares, com uso de tornozeleira eletrônica e proibição de se aproximar a menos de 500 metros.

Questionada sobre a condenação por estupro, a defesa de Kel, representada pelo escritório de advocacia Melo & Montenegro, afirmou que "o influenciador repudia com veemência as falsas acusações que lhe foram imputadas, reafirmando sua total inocência".

Sobre o suposto esquema de rifas, disse que "não existe nos autos da investigação a comprovação da prática de qualquer conduta criminosa".

Kel mantém as redes sociais ativas, com mais de 1,3 milhão de seguidores. Nesta terça-feira (7), o influenciador publicou vídeo da tornozeleira eletrônica e afirmou que é falsa a acusação de estupro.

O Ministério Público de Alagoas possui duas acusações contra ele. Uma é resultado de investigação sobre lavagem de dinheiro. A Promotoria sustenta que uma rede de influenciadores digitais atuam nas redes sociais divulgando links com suposto enriquecimento através de jogos de azar. A investigação menciona nominalmente o jogo Fortune Tiger, conhecido como jogo do tigrinho.

Para convencer os seguidores, os influenciadores, incluindo Kel, usavam contas demonstração para exibir falsos ganhos nos jogos, de acordo com a investigação. As contas demonstrações não possuem o mesmo sistema de aleatoriedade das contas reais e facilitam os ganhos do jogador.

"O empreendedor digital Kel Ferreti nunca fez uso de conta demonstração no momento da publicidade dos jogos das casas brasileiras", diz a defesa.

Outro caminho usado por Kel seriam as rifas ilegais e enganosas, em que números são reservados de maneira antecipada para serem sorteados, deixando para o público apenas os números que não serão sorteados, afirma a Promotoria.

Fotografias com carros de luxo e em viagens para o exterior são publicadas para corroborar os ganhos, "o que efetivamente teria convencido diversas pessoas, em sua maioria de baixa renda, da possibilidade auferir renda e melhorar de vida", segundo a sentença em um dos processos que corre na Justiça alagoana.

O Ministério Público ofereceu denúncia em junho contra Kel e outras sete pessoas, incluindo outros influenciadores que não tiveram os nomes revelados

A denúncia, que desencadeou na operação Trapaça, aponta o uso de laranjas para ocultar bens, como os carros registrados em nome de terceiros. A suspeita é de que o grupo movimentou R$ 21 milhões, além da compra e venda dos veículos.

Em outra investigação, o Ministério Público denunciou Kel por estupro contra uma mulher, durante um encontro em junho de 2024, em uma pousada no bairro Cruz das Almas, em Maceió. O influenciador e a mulher se conheceram em um dos grupos que ele mantém para divulgação dos jogos de azar.

"Ele havia acenado que gostava de relação com tapas, mas quando lá chegaram, configurou-se um espancamento. A mulher não é obrigada a permanecer na relação sexual", afirma o promotor José Carlos Castro.

"Ficou bem evidenciado com laudo pericial e fotos de que ele se valia de socos em várias partes do corpo, tapas no rosto, mordidas e até estrangulamento, enquanto a vítima se manifestava não querer aquela prática. Ele alega no interrogatório que tem esse fetiche."

Ela foi encaminhada para hospitais e realizou boletim de ocorrência. A vítima usa atualmente um botão de pânico que notifica caso o alvo da medida protetiva se aproxime. Segundo promotores, o alarme já foi acionado mais de uma vez, porque Kel tem circulado por Maceió.

Ele foi expulso da Polícia Militar em 2023 após ser suspeito de filmar e publicar o próprio voto na urna eletrônica, durante as eleições de 2022. No vídeo ele afirma votar em Fernando Collor (então no PTB) e Jair Bolsonaro (PL).