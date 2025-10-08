SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 31 anos foi baleado na perna durante assalto na noite de terça-feira (7), na rua Joaquim Antunes, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

Essa via tem registrado diversos crimes desde o começo do ano.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a vítima foi abordada por um criminoso armado e que estava em uma motocicleta.

O suspeito anunciou o assalto e roubou o telefone celular da vítima, que reagiu. Nesse momento, o criminoso atirou algumas vezes contra a vítima, que foi atingida na perna. O criminoso fugiu.

A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito não foi localizado.

A vítima foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro da Lapa.

O caso foi registrado como tentativa de roubo no 14° DP (Pinheiros), que requisitou perícia.

A rua Joaquim Antunes tem sido palco de diversos crimes a mão armada. Foi nessa mesma via que o turista mineiro Vitor Rocha e Silva, 23, formado em relações internacionais e natural de Uberlândia (MG)? foi morto ao reagir a uma tentativa de assalto, em janeiro deste ano.

Em 11 de setembro, duas pessoas foram abordadas por um ladrão em moto pouco antes das 22h, enquanto caminhavam.

Menos de duas semanas antes, no dia 30 de agosto, um homem de 23 anos teve o celular roubado num assalto com a mesma dinâmica na Joaquim Antunes. A vítima caminhava na calçada quando o assaltante desceu de uma motocicleta e apontou uma arma em sua direção. O criminoso pegou o celular e exigiu a senha do aparelho antes de ir embora.

Outros dois assaltos já haviam ocorrido no mesmo mês, a poucos metros de distância. No dia 2 de agosto ?um sábado, por volta das 17h30?câmeras de segurança flagraram um assalto contra um homem que levava um bebê no colo.

A mesma abordagem?um motociclista que escolhe a vítima, estaciona, saca a arma e anuncia o roubo? se repetiria no dia 5 de agosto, praticamente no mesmo endereço, e do outro lado da rua.

Questionada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirmou que os roubos na região do 14° Distrito Policial, de Pinheiros, caíram 16,7% entre janeiro e julho deste ano em comparação com o mesmo período de 2024.

"Além disso, 567 infratores foram presos e apreendidos, e 52 armas de fogo ilegais retiradas das ruas", afirmou a secretaria, em nota.