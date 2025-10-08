BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (8), uma operação em todos os estados e DF para identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados principalmente pela internet, que resultou em 40 prisões em flagrante.

A chamada Operação Nacional Proteção Integral III cumpriu 182 mandados de busca e apreensão, e 11 mandados de prisão preventiva, e teve duas apreensões de menores e duas vítimas resgatadas. A operação contou com o apoio das polícias civis.

Participaram da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

De acordo com a PF, a operação demonstra os esforços para o combate aos crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes e dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio deste ano.

Entre janeiro e setembro, a Polícia Federal cumpriu cerca de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais.

O órgão ainda divulgou, sem seu comunicado, um alerta a pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais.

"A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes", disse.