SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Câmeras de segurança do estacionamento de um mercado na zona sul de São Paulo gravaram o momento em que uma mulher foi sequestrada após guardar as compras na mala do carro.

Vítima, de 58 anos, estava em um hortifruti na avenida Engenheiro José Salles, no bairro Cidade Dutra, quando foi raptada na tarde do sábado. Ela é abordada menos de 10 segundos após entrar no carro e o veículo deixa o estacionamento menos de um minuto após a abordagem.

Ao menos três pessoas participaram do sequestro: dois homens que entraram no carro da vítima e outro que dirigia o veículo ao lado do dela. Na gravação, é possível ver que outra pessoa, aparentemente um cliente, chega ao estacionamento e sai com o carro enquanto a mulher é abordada.

A mulher passou pouco menos de uma hora sequestrada e foi obrigada a fazer transações bancárias durante o sequestro. Após ser libertada, ela procurou a Polícia Civil.

Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento. O caso é investigado como roubo pelo 102º DP.