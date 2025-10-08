SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os estudantes do último ano do ensino médio inscritos no Provão Paulista 2025 já podem selecionar os cursos que desejam disputar entre as instituições participantes. Cada candidato poderá escolher quatro cursos, e o prazo para cadastrar as opções vai até o dia 28 de novembro.

O Provão Paulista é um vestibular seriado pelo qual é possível disputar vagas no ensino superior para as instituições paulistas, como USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Para a escolha do curso, o estudante precisa acessar o site do Provão Paulista (https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/). Os estudantes da rede estadual, municipal e das Etecs do Centro Paula Souza devem acessar o site a partir do Registro do Aluno (RA).

Logo após o acesso, o candidato deverá confirmar as informações pessoais, responder um questionário sobre a renda per capita familiar e também indicar o grupo ao qual pertencem.

Após essas etapas, o estudante deve selecionar até quatro opções de cursos. Porém, o candidato é limitado a escolher até duas opções na mesma universidade.

Isso significa que o candidato, por exemplo, só poderá escolher dois cursos na USP, enquanto as duas próximas opções devem ser obrigatoriamente em outra instituição, como Unesp ou Unicamp.

Segundo a Secretaria de Educação do estado de São Paulo, mais de 15 mil vagas estarão disponíveis na edição deste ano do Provão Paulista. Serão 1.500 vagas na USP, 934 na Unesp, 327 na Unicamp, 10 mil vagas nas Fatecs e 2.956 na Univesp.

As vagas para a USP, Unicamp, Unesp e parte das Fatecs são para o ingresso no primeiro semestre de 2026.

"As vagas da Univesp serão disponibilizadas para escolha no ano que vem, uma vez que as aulas da universidade virtual começam apenas no segundo semestre, assim como cerca de metade das turmas das Fatecs. Neste caso, as vagas serão liberadas para alunos aprovados no Provão Paulista que não ingressaram nos cursos iniciados no primeiro semestre nas três universidades e nas Fatecs", explica a pasta.

As provas para os estudantes do 3º ano do ensino médio e da EJA serão realizadas nos dias 4 e 5 de novembro, no período da manhã, às 8h.

*

CALENDÁRIO DO PROVÃO PAULISTA 2025

- Aplicação da prova para o 1º ano do ensino médio: dia 6 de novembro (provas das áreas de linguagens e suas tecnologias e ciências da natureza) e dia 7 de novembro (matemática e ciências humanas e sociais aplicadas)

- Aplicação da prova para o 2º ano do ensino médio: dia 11 de novembro (provas das áreas de linguagens e suas tecnologias e ciências da natureza) e dia 12 de novembro (matemática e ciências humanas e sociais aplicadas)

- Aplicação da prova para o 3º ano do ensino médio e EJA: dia 4 de novembro (provas das áreas de linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e redação) e dia 5 de novembro (matemática e ciências humanas e sociais aplicadas)