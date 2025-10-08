SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu nota na terça-feira (7) alertando sobre anúncios falsos na internet e em redes sociais sobre a disponibilidade do Mounjaro (tirzepatida) no SUS (Sistema Único de Saúde). A agência diz que não comercializa nenhum medicamento nem atua de forma intermediária para a venda.

Os anúncios falam sobre uma parceria entre o governo federal e o laboratório Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, para venda do remédio a um preço acessível, simulando o site oficial da Anvisa. Outro anúncio mostra a possibilidade de retirar seringas emagrecedoras gratuitamente em unidades de saúde, a partir de um cadastro.

O órgão recomenda a compra de medicamentos de farmácias e drogarias regularizadas. "Se você encontrar publicações desse tipo, denuncie! E não clique em links relacionados", diz a Anvisa na nota

O medicamento foi aprovado pela Anvisa para tratamento no Brasil para obesidade em junho deste ano, e para tratamento de diabetes tipo 2 em 2023.

Ele atua nos receptores GLP-1 e GIP, hormônios intestinais que ajudam no controle do metabolismo, como regulação de glicose e apetite. Estudos recentes mostram que pacientes podem perder até 22,5% da gordura corporal com o remédio.

Após a aprovação, o Mounjaro começou a ser comercializado em território nacional no mês de setembro, com valores que variam entre R$ 2.599 e R$ 3.645, a depender da dose e do cadastro no programa oficial do próprio laboratório fabricante.