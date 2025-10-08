BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) falou que houve houve uma limpeza no país ao se referir a operação da Polícia Federal em parceria com as policiais civis em todos os estados e Distrito Federal para identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados principalmente pela internet, que resultou em mais de 49 prisões em flagrante.

"Hoje aconteceu outra coisa fantástica, que não é climática, mas é uma limpeza nesse país. Hoje teve uma operação da Polícia Federal e Polícia Civil para combater a exploração sexual e infantil praticada por meio da internet", disse.

"Somente assim a gente vai acabar com a exploração de meninas nas terras indígenas, com garimpeiros explorando meninas, na periferias, nos bairros pobres, nas cidades, na classe média, porque o que não falta é gente safada nesse país para fazer coisa errada. Essa gente tem que ir para cadeia e isso faz parte da limpeza climática que a gente quer fazer", acrescentou

A declaração foi dada nesta quarta-feira (8) durante o 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente em Luziânia (GO).

Na ocasião, o presidente esteve acompanhado da ministra Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), do ministro Camilo Santana (Educação) e do chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo.

O evento busca fortalecer a educação ambiental e estimular que escolas se consolidem como espaços sustentáveis e resilientes. Para chegar até a etapa nacional da conferência, que ocorre até o dia 10, mais de 2,2 milhões de pessoas foram mobilizadas em 8.732 escolas de 2.307 municípios.

A chamada Operação Nacional Proteção Integral III cumpriu 182 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de prisão preventiva (tem prazo determinado) e duas apreensões de menores e duas vítimas resgatadas.

Participaram da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

De acordo com a PF, a operação demonstra os esforços para o combate aos crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes e dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio deste ano.