SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O teto do restaurante Jamile, do chef Henrique Fogaça, desabou na tarde desta quarta-feira (8), deixando ao menos duas pessoas presas nos escombros. O estabelecimento fica na região da Bela Vista, no centro de São Paulo. Informações preliminares de Compor de Bombeiros apontam que seriam, ao todo, ao menos cinco feridos.

Ainda segundo a corporação, há indício de que a estrutura cedeu após uma explosão de gás.

O incidente ocorreu por volta das 12h. Ao menos duas pessoas foram socorridas pelos bombeiros e levadas para a ambulância, incluindo um funcionário do restaurante. Outros funcionários estão do lado de fora assustados e evitam falar do acidente

A reportagem tenta contato com Fogaça.

O Jamile está num prédio de três andares e foi reformado na época da inauguração, em 2015. A cozinha está no segundo andar, que divide espaço também com depósito e área administrativa.

Com dez anos de funcionamento, o restaurante oferece opções de comida contemporânea e pratos autorais. O estabelecimento foi um dos três restaurantes de Fogaça em São Paulo que permaneceram abertos durante a pandemia. Trabalhava apenas com entregas na época.