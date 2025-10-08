SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira (8) a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a comercialização de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.

A comissão terá sete membros, a serem indicados pelos líderes das bancadas. O requerimento para abertura da CPI foi protocolado pela vereadora Zoe Martínez (PL) na quinta-feira (2).

O pedido de CPI ocorre em meio ao aumento dos casos de intoxicação pela substância no estado.

A comissão pretende ouvir vítimas e representantes de estabelecimentos suspeitos, além de fiscalizar notas fiscais, selos de autenticidade e origem dos produtos vendidos.

O objetivo é responsabilizar criminalmente envolvidos em adulteração, garantir atendimento médico adequado às vítimas e propor medidas de fiscalização mais rígidas.