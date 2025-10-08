A franquia "Resident Evil" é um pilar da cultura pop, com uma história que se expande dos videogames para diversas outras mídias. Enquanto os filmes live-action seguiram um caminho próprio, as animações em CGI são um presente para os fãs, pois fazem parte da cronologia oficial dos jogos. Uma das mais aclamadas é "Resident Evil: Vingança", uma aventura de ação e horror que une heróis icônicos. A grande questão para muitos é como assistir resident evil venganza gratis de forma legal e segura. A resposta, para a alegria dos fãs, está no Mercado Play, a nova plataforma de streaming gratuita do Mercado Livre.

Este guia completo vai te mostrar por que este filme é tão importante para a saga e como você pode assisti-lo hoje mesmo.



A Importância de "Vingança" no Universo Resident Evil



Para entender o valor deste filme, é crucial saber onde ele se encaixa. "Resident Evil: Vingança" ("Vendetta", no original) não é uma história paralela; ela é cânone, ou seja, faz parte da história oficial dos games. Seus eventos ocorrem após o jogo Resident Evil 6 e antes de Resident Evil 7, servindo como uma ponte que aprofunda o estado do mundo e o desenvolvimento dos personagens nesse período.



O filme é a terceira parte da saga de animações em CGI, que são conhecidas por sua fidelidade ao clima dos jogos, combinando a ação desenfreada dos títulos mais recentes com a atmosfera de suspense dos clássicos. Assistir a "Vingança" é, portanto, essencial para quem quer ter uma visão completa da complexa linha do tempo de Resident Evil.



Uma Reunião de Lendas: A Trama do Filme



O maior atrativo de "Vingança" é, sem dúvida, o seu "time dos sonhos" de protagonistas. O filme reúne três dos personagens mais amados e importantes da franquia em uma única missão:



Chris Redfield: O soldado veterano da B.S.A.A., representando a força e a linha de frente no combate ao bioterrorismo.

O soldado veterano da B.S.A.A., representando a força e a linha de frente no combate ao bioterrorismo. Leon S. Kennedy: O lendário agente do governo, conhecido por seu estilo, seus reflexos sobre-humanos e seu humor sarcástico mesmo nas piores situações.

O lendário agente do governo, conhecido por seu estilo, seus reflexos sobre-humanos e seu humor sarcástico mesmo nas piores situações. Rebecca Chambers: A cientista genial e sobrevivente do incidente na Mansão Spencer do primeiro jogo, que retorna em grande estilo para usar sua inteligência contra uma nova ameaça viral.

A trama coloca esse trio na caça a Glenn Arias, um perigoso traficante de armas que planeja um ataque bioterrorista em Nova York. O filme é um prato cheio de ação de alta octanagem, com tiroteios coreografados que lembram filmes como John Wick e cenas de combate espetaculares. Além disso, em um dos seus momentos mais brilhantes, o filme presta uma homenagem emocionante às suas raízes de survival horror, com uma longa sequência em uma mansão que recria perfeitamente a atmosfera claustrofóbica e a tensão do jogo original de 1996.



O Caminho para a Missão: Como Assistir Legalmente



A boa notícia é que o acesso a este capítulo crucial da saga Resident Evil não exige nenhuma senha de laboratório secreto. A experiência para assistir ao filme no Mercado Play foi desenhada para ser o mais simples e integrada possível. Tudo começa em um ambiente digital que a maioria dos brasileiros já conhece: o aplicativo do Mercado Livre.



Dentro da plataforma, uma nova seção chamada Mercado Play foi integrada, funcionando como um cinema particular e gratuito. Não é preciso baixar nada novo. Basta usar a ferramenta de busca para digitar "Resident Evil: Vingança" e, em segundos, a ação estará na sua tela. A gratuidade do serviço é viabilizada por anúncios pontuais, uma proposta transparente que democratiza o acesso a este e outros grandes filmes. Com essa iniciativa, os fãs da saga têm agora uma forma fácil, legal e, o melhor de tudo, gratuita, de se manterem em dia com uma das maiores franquias da história do entretenimento.



