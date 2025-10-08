SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 58 anos foi vítima de um sequestro relâmpago no estacionamento de um supermercado na zona sul de São Paulo, na tarde de sábado (4).

Ela ficou sob poder dos criminosos e foi obrigada e fazer transações financeiras.

O caso ocorreu por volta das 14h15, no estabelecimento que fica na avenida Engenheiro José Salles.

Imagem que circula em redes sociais mostra que a mulher havia guardado as compras no porta-malas e entrava no veículo quando foi abordada por dois criminosos que saíram de outro carro que estava estacionado ao lado do dela.

Um deles entrou no banco traseiro enquanto outro a obrigou a passar para o banco do carona e assumiu a direção do veículo. Outro comparsa saiu com o carro onde estavam os criminosos.

Os suspeitos circularam com a vítima por cerca de 40 minutos. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ela foi obrigada e fazer transações bancárias, incluindo compras com cartão de crédito e transferências via Pix.

A vítima foi libertada na rua Professor Adib Casseb, em Interlagos. O veículo dela foi localizado na mesma rua, posteriormente.

O crime foi registrado no 102° DP (Socorro) e a perícia foi acionada.

Ninguém foi preso até o momento.

OUTRO CASO

Em 10 de março, uma mulher de 45 anos foi sequestrada no estacionamento da loja Cobasi do Morumbi (zona oeste de SP).

Câmeras de monitoramento registraram quando a mulher retorna ao carro com as compras. Ela coloca as sacolas no banco do passageiro e vai em direção à porta do motorista. Quando ela vai entrar no carro, dois criminosos saem de um Honda Fit estacionado ao lado e a rendem.

Ela tenta se soltar, mas os suspeitos a colocam no banco traseiro do Fit e saem com o veículo do estacionamento.

Ela ficou sob poder dos criminosos por três horas e foi obrigada a transferir valores via Pix e por cartões bancários em uma máquina de pagamento, de acordo com a SSP.