Este documento traz as informações como local de prova, data, horário e de atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, caso tenha sido solicitado e aprovado.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou o acesso na Página do Participante, dentro do Sistema Revalida. O login exige a senha do portal Gov.br.

Provas

A primeira etapa do Revalida 2025/2 ocorrerá no dia 19 de outubro, com as provas objetivas.

Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h. Os candidatos terão cinco horas para fazer a prova do Revalida, conforme o horário oficial de Brasília, com início às 13h30 e término às 18h30, no horário de Brasília.

O tempo mínimo de permanência na sala de prova é de duas horas, sendo permitida a assinatura da lista de presença somente após transcorrido esse tempo.

As provas, composta por 100 questões de múltipla escolha, serão aplicadas em todas as capitais dos estados e do Distrito Federal, exclusivamente no período vespertino.

O candidato deverá enviar a documentação que comprove a formação médica no exterior entre 20 a 24 de outubro.

Revalida

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil e se formaram no exterior.

O objetivo do exame é conferir habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e, desta forma, garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

O Revalida é realizado em duas edições anuais e composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).

O Revalida não classifica instituições de educação superior de outros países.

Tags:

diplomas médico | Inep | Revalida