SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois suspeitos de envolvimento no latrocínio contra Marcio Xavier, 53, na noite de domingo (5) em Bertioga, no litoral paulista, foram mortos em confronto com policiais militares nesta terça-feira (7).

Xavier foi atacado por quatro homens na praia do Indaiá. Ele estava na presença da esposa e de um casal de amigos colocando pertences dentro de um automóvel, quando os crminosos chegaram de bicicleta. Após atirar no rosto de vítima, eles fugiram com um celular e uma aliança.

A Polícia Militar recebeu informações que os suspeitos haviam fugido para Cajamar, cidade na Grande São Paulo. Os soldados foram até o local. Ao chegar, disseram ter sido alvos de disparos durante a fuga dos envolvidos.

Na reação dos PMs, dois dos homens foram baleados e morreram. Um terceiro suspeito de 26 anos foi preso na rua Macunaíma. O quarto envolvido fugiu, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

O detido, conforme a pasta, confessou ter participado da ação que matou Xavier.

No interior do imóvel em que o grupo estava foram encontrados dinheiro e drogas. As armas de fogo utilizadas pelos suspeitos também foram apreendidas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Cajamar como tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, associação criminosa, morte decorrente de intervenção policial, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tentativa de homicídio.