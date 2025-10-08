Quando chegamos ao local, os funcionários relataram que não teve explosão, que foi somente o mezanino que cedeu. E as pessoas que trabalhavam e que estavam embaixo desse mezanino ficaram presas ali nesses escombros, tanto entre o material do próprio mezanino, da estrutura em si, quanto de equipamentos que tinham nesse mezanino, disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Maycon Cristo, em entrevista a jornalistas no local.

Segundo ele, não foram observados cheiro e nem barulho de vazamento de gás durante a ocorrência.

Ainda de acordo com o porta-voz da corporação, os funcionários também informaram que o restaurante ainda não estava aberto ao público no momento em que o acidente ocorreu.

Os funcionários que conversaram com a gente disseram que ele abre sempre ao meio-dia, porém ainda não tinha clientes sendo atendidos.

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas após o desabamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, seis dessas vítimas acabaram ficando presas entre os escombros: uma delas morreu após uma parada cardiorrespiratória e outras cinco foram socorridas com ferimentos. Outras duas vítimas foram socorridas com abalo psicológico.

O acidente aconteceu na Rua 13 de Maio, na famosa rua que concentra diversas cantinas italianas na região do Bixiga, em São Paulo, por volta das 12h20.

O estabelecimento Jamile tem seu cardápio assinado e criado pelo chef e jurado do programa Masterchef Brasil Henrique Fogaça, que negou ser proprietário do restaurante.

É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento, diz a nota encaminhada pela assessoria do chef.

Por meio de nota, Fogaça lamentou o acidente e disse manifestar sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária.

Também por meio de nota, o restaurante manifestou solidariedade e profundo respeito aos nossos colaboradores e seus familiares.

Estamos inteiramente comprometidos em oferecer todo o suporte necessário neste momento, prestando assistência e acolhimento a todos os envolvidos. Estamos colaborando com os órgãos públicos competentes para esclarecimentos dos fatos, escreveu o restaurante.

