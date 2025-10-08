Cinco mortes foram confirmadas, todas em São Paulo. Outros 11 casos estão em investigação (seis em São Paulo, uma em Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco e uma na Paraíba).
Notificações
Na segunda-feira (6), existiam 17 confirmações de contaminação por metanol e 217 notificações. Esse número subiu para 259 suspeitas, sendo que, nesse momento, há 235 em investigação.
Outras 145 suspeitas foram descartadas. Ainda de acordo com o governo, os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os únicos que registraram casos confirmados de intoxicação pela substância.
Suspeitas
Entre os casos confirmados, são 20 pessoas em São Paulo, três no Paraná e uma no Rio Grande do Sul.
A respeito das suspeitas em investigação, a maioria está em São Paulo (181 registros). Ainda há avaliação de casos em:
- Pernambuco (24),
- Paraná (5),
- Rio de Janeiro (5),
- Rio Grande do Sul (4),
- Mato Grosso do Sul (4),
- Piauí (4),
- Espírito Santo (3),
- Goiás (2),
- Acre (1),
- Paraíba (1) e
- Rondônia (1).
Tags:
Intoxicação | metanol | Ministério da Saúd