BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (8), uma operação em todos os estados e DF para identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados principalmente pela internet. Foram presas ao menos 55 pessoas, e três vítimas foram resgatadas.

A chamada Operação Nacional Proteção Integral 3 cumpriu 184 mandados de busca e apreensão e teve duas apreensões de menores. A operação contou com o apoio das polícias civis.

As três crianças resgatadas durante a operação, segundo a coordenadora de Combate a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da PF, Rafaella Parca, estavam em poder de abusadores.

Os policiais identificaram que elas foram retratadas em imagens de cunho sexual que estavam em posse dos abusadores, quando as residências foram invadidas nas operações desta quarta.

"Fizemos cessar aquela situação de violência que estava em andamento. Se não fosse a gente entrando nessa casa, essa criança continuaria sendo violentada", disse.

Os resgaste ocorreram em São Paulo, Santa Catarina e Amazonas.

O total de policiais mobilizados para a ação foi de 890, sendo 617 da PF e o restante da Polícia Civil nos estados.

O delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que as crianças resgatadas vão ser levadas para uma rede de proteção local, que devem atendê-las conforme as circunstâncias locais. "Sempre levando em conta o melhor interesse das crianças", afirmou.

"Isto é um prenuncio daquilo que pretendemos alcançar com a PEC da Segurança, que está sendo analisada pelo Congresso Nacional", disse o ministro da Justiça, Ricardo Levandowski. "Chegamos a conclusão que em um país continental como o nosso, com tantas diferenças regionais, tantas peculiaridades, as forças nacionais sozinhas ou as forças locais isoladamente não podem combater a criminalidade. É preciso uma conjugação de esforços, compartilhamento de inteligências e o desencadeamento de operações conjuntas."

Participaram da ação policiais de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Entre janeiro e setembro, a Polícia Federal cumpriu cerca de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais.

O órgão ainda divulgou, em seu comunicado, um alerta a pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais.

"A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes", disse.