SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um criminoso em um motocicleta assaltou cinco pedestres em sequência na noite desta terça-feira (7), em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Os assaltos ocorreram na rua Joaquim Antunes, por volta das 20h40.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram que o suspeito estava em uma moto estacionada, com capacete e usava uma mochila de entregas para simular que estava trabalhando.

Três jovens ?duas moças e um rapaz? surgem na calçada. O criminoso, que estava armado, desce da moto e os aborda. Os três entregam os pertences e vão embora.

O suspeito caminha de volta para a moto. Em seguida, aparecem dois homens de mãos dadas e também são abordados pelo criminoso, que mostra a arma. Eles são encurralados no portão de um condomínio. Um deles é obrigado a abrir a mochila que carregava e sofre uma coronhada na cabeça.

O criminoso joga alguns dos pertences dele no chão e, nesse momento, a vítima reage e entra em luta com o criminoso, que se mantém de capacete todo o tempo. O outro homem parece pensar em reagir também, mas hesita e corre para o outro lado da rua. Nesse instante, o criminoso atira contra o primeiro homem que reagiu.

O suspeito volta para a moto e foge.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a vítima, um homem de 31 anos, foi baleado na perna.

"O criminoso subtraiu o aparelho celular da vítima, que reagiu ao assalto, momento em que houve disparos. Na sequência, o autor fugiu", afirmou a pasta da segurança.

A vítima foi socorrida e levada para o Pronto-Socorro da Lapa.

A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito não foi localizado.

O caso foi registrado como tentativa de roubo no 14° DP (Pinheiros), que requisitou perícia. Ainda segundo a SSP, os três primeiros jovens assaltados não registraram ocorrência.

Grupos de moradores têm se mobilizado para chamar atenção das autoridades públicas para os problemas da criminalidade na região. Em setembro fizeram uma passeata cobrando providências.

Diversos cartazes alertando sobre a insegurança foram afixados em diversos pontos da rua.

A rua Joaquim Antunes tem sido palco de diversos crimes a mão armada. Foi nessa mesma via que o turista mineiro Vitor Rocha e Silva, 23, formado em relações internacionais e natural de Uberlândia (MG)? foi morto ao reagir a uma tentativa de assalto, em janeiro deste ano.

Em 11 de setembro, duas pessoas foram abordadas por um ladrão em moto pouco antes das 22h, enquanto caminhavam.

Menos de duas semanas antes, no dia 30 de agosto, um homem de 23 anos teve o celular roubado num assalto com a mesma dinâmica na Joaquim Antunes. A vítima caminhava na calçada quando o assaltante desceu de uma motocicleta e apontou uma arma em sua direção. O criminoso pegou o celular e exigiu a senha do aparelho antes de ir embora.

Outros dois assaltos já haviam ocorrido no mesmo mês, a poucos metros de distância. No dia 2 de agosto ?um sábado, por volta das 17h30?câmeras de segurança flagraram um assalto contra um homem que levava um bebê no colo.

A mesma abordagem?um motociclista que escolhe a vítima, estaciona, saca a arma e anuncia o roubo? se repetiria no dia 5 de agosto, praticamente no mesmo endereço, e do outro lado da rua.

Questionada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirmou que os roubos na região do 14° Distrito Policial, de Pinheiros, caíram 16,7% entre janeiro e julho deste ano em comparação com o mesmo período de 2024.

"Além disso, 567 infratores foram presos e apreendidos, e 52 armas de fogo ilegais retiradas das ruas", afirmou a secretaria, em nota.

