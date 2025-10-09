SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esta quinta-feira (9) na cidade de São Paulo deve ser marcada por chuva intermitente e frio. A previsão mostra ainda possibilidade de trovoadas isolada, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A expectativa é que os termômetros não ultrapassem os 17°C, e que a mínima fique em torno dos 15°C.

No centro da metrópole, é prevista chuva mais esparsa. Nas áreas periféricas e na zona leste, há possibilidade de alagamentos, alerta o instituto.

Para sexta-feira (10), a previsão é de um dia semelhante, com mais nuvens e chuvas isoladas, que devem se concentrar no período da tarde e noite. A máxima prevista também é de 17°C, enquanto a mínima pode chegar aos 16°C.

No fim de semana, o Inmet indica que a situação tende a melhorar parcialmente. No sábado (11), as condições de chuva diminuem, mas a nebulosidade ainda estará presente. A previsão de temperatura é um pouco mais amena, com máximas de 23°C e mínimas de 17°C.

Já no domingo (12), o calor aumenta um pouco. Termômetros devem variar entre 19°C e 27°C, e as chances de chuva são pequenas.

O litoral paulista também deve enfrentar um dia de tempo instável nesta quinta-feira. As regiões mais próximas da capital, como Santos e São Vicente, terão céu parcialmente nublado, com algumas pancadas de chuva pela manhã e à tarde. O risco de chuvas fortes também não está descartado, com possibilidade de trovoadas, especialmente no final da tarde.

A temperatura deve variar entre 20°C e 24°C, e o vento, moderado, pode trazer sensação de frescor para os banhistas. Para quem planeja ir à praia, é importante se atentar à mudança repentina no tempo, com aumento das nuvens e a chance de chuvas rápidas.

Nas áreas mais ao norte do estado, como Ubatuba e Caraguatatuba, a previsão é de chuvas mais intensas durante o dia. O céu ficará nublado, e a temperatura não deve passar de 22°C, com mínimas que podem chegar a 18°C. Os ventos serão mais fortes, o que pode gerar algumas ondas mais agitadas no mar, com possibilidade de ressaca no litoral norte.

No fim de semana, o tempo no litoral segue em instabilidade, especialmente nas primeiras horas do sábado. Contudo, a tendência é de melhoria no domingo, com a previsão de céu parcialmente nublado e temperaturas mais amenas.

Em locais como Guarujá e Bertioga, o sol deve aparecer mais forte no domingo, proporcionando um dia mais agradável, com máximas de 26°C. A umidade relativa do ar no litoral será alta, com picos próximos dos 90%, especialmente durante a madrugada e início da manhã.