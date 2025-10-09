SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um pastor e outras 34 pessoas foram presas nesta quarta-feira (8), em Nilópolis, na Baixada Fluminense, sob a suspeita de aplicar golpes religiosos. O caso foi descoberto pela Polícia Civil, que fez uma ação em um call center da cidade.

Segundo a polícia, o grupo foi flagrado enganando as vítimas e é acusado de entrar em contato com pessoas para oferecer orações e, depois, pedir dinheiro.

Os funcionários do call center eram treinados para a abordagem e seguiam um roteiro definido nas conversas por telefone.

Após aceitarem as orações, as vítimas faziam transferências de dinheiro por PIX ou boleto bancário. A mulher do pastor era a destinatária das transações.

A investigação mostra que, em média, cada oração custava R$ 50. Após o pagamento, as orações eram produzidas pelos atendentes por meio de inteligência artificial e adaptadas de acordo com as necessidades relatadas pelas vítimas.

Os funcionários tinham metas de ligações diárias a serem cumpridas e também de obtenção de lucros. A estimativa da polícia é que o golpe rendeu R$ 3 milhões durante o período de um ano.

A investigação continua para identificar os demais administradores do esquema.