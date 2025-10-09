SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deputados derrubam MP dos impostos em derrota de Lula, Trump anuncia primeira fase de acordo de paz entre Israel e Hamas e outras notícias para começar esta quinta-feira (9).

GOVERNO LULA

Câmara enterra MP do aumento de impostos e derrota governo Lula, que acusa interferência de Tarcísio. Casa aprovou retirada de pauta no último dia de vigência da medida, mesmo após concessões do governo.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Trump anuncia que Israel e Hamas concordam com libertação de reféns e retirada de tropas de Gaza. Netanyahu e grupo terrorista confirmam acordo; premiê fala em levar sequestrados para casa, e facção pede garantias. Americano cita 'linha previamente acordada' para tropas de Tel Aviv sem dar detalhes sobre pontos negociados.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ciro Nogueira mantém aliado em cargo de prestígio na Caixa enquanto cobra saída do governo Lula. OUTRO LADO: Senador não responde; banco diz que escolha de consultores segue normas de integridade. Coordenador da campanha presidencial de Bolsonaro, José Trabulo Junior tem salário de R$ 40 mil do banco.

POLÍTICA

Sabino e Fufuca são punidos por partidos após decisão de ficar no governo Lula. Ministros têm atividades partidárias suspensas; titular do Turismo enfrentará processo de expulsão. Dirigentes das legendas falam em coerência de princípios e valores.

SÃO PAULO

Desabamento em restaurante do chef Fogaça mata mulher e deixa cinco feridos. Outras duas pessoas precisaram de atendimento psicológico após o ocorrido na Bela Vista, centro de SP. Em nota, Fogaça manifestou solidariedade e disse que mantém contato com os responsáveis pelo negócio.

BEBIDAS ADULTERADAS

SP confirma mais 2 mortes por intoxicação com metanol; casos chegam a 20. Estado registra 5 mortes no total, e 111 suspeitas são descartadas após análises clínicas. Outros 181 casos e seis óbitos ainda seguem em investigação.

POLÍTICA

Certidões de óbito corrigidas de Herzog, Rubens Paiva e mais cem são celebradas em cerimônia. Ação contempla também vítimas da ditadura que já tinham atestado modificado, agora com redação mais precisa. Salão nobre da USP, em São Paulo, ficou lotado com familiares de mortos pelo regime militar.

ARGENTINA

Justiça argentina condena brasileiro a dez anos de prisão por tentativa de assassinar Cristina Kirchner. Fernando Sabag Montiel disparou contra ex-presidente em frente à sua casa em 2022, mas arma falhou. Namorada dele foi condenada a oito anos por participação no atentado contra peronista.

PIX

Banco do Brasil lança 'Pix por imagem' com IA. Cliente envia foto por WhatsApp, no número (61) 4004-0001. Limite diário para operações pelo aplicativo de mensagens é de R$ 300.

VIOLÊNCIA

Criminoso em moto assalta 5 em sequência em rua de Pinheiros, em SP, e atira em vítima. Vítimas foram abordadas por criminoso que se passava por entregador na rua Joaquim Antunes. Via tem registrado diversos crimes desde o começo de 2025, incluindo latrocínio.

CAMPEONATO BRASILEIRO

CBF, que afirma ter 99,79% de precisão no apito, vive nova crise de arbitragem. Apesar de alto índice de acertos divulgado, confederação convive com protestos de clubes e torcedores. Rodada de erros claros no Brasileiro tem juízes afastados antes mesmo de análise de comissão independente.