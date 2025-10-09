SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos dados do Censo Demográfico 2022 divulgados nesta quinta-feira (9), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) analisou o tempo habitual de deslocamento dos brasileiros do domicílio para o trabalho principal e qual o meio de transporte em que passam mais tempo para cumprir esse percurso.

De acordo com o levantamento, o Rio de Janeiro é o estado em que os trabalhadores mais usam ônibus (35,8%), metrô (4,8%) e BRT ou ônibus de trânsito rápido (1,8%), além de ser o segundo em que vans ou peruas são usadas (2,1%). Com isso, as pessoas demoram mais tempo no deslocamento diário.

Quando o trajeto é realizado a pé, a Bahia se destaca, com 28,2% de sua força de trabalho usando essa modalidade. Já no Amapá é onde os trabalhadores mais usam a bicicleta proporcionalmente, com 17,4%, enquanto em Santa Catarina os carros dominam com 48% do total. Nas motocicletas, quase metade dos trabalhadores de Rondônia usam esse meio de transporte para ir trabalhar, com 42,7%, logo à frente do Piauí, com 42%.

Quando o parâmetro analisado é o tempo gasto no percurso casa-trabalho, o estado do Rio de Janeiro é onde os trabalhadores mais demoram no trânsito.

O Censo indica que 4,58% dos fluminenses demoram mais de duas horas nesse deslocamento. Entre 1h e 2h, são 19,31%. E de 30 min a 1 hora, são 27,22%, só atrás do Distrito Federal, onde 31,64% dos trabalhadores chegam ao emprego nessa faixa de tempo.

A pesquisa ouviu pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, que, no emprego principal, trabalhavam fora do domicílio e retornavam três dias ou mais na semana do trabalho para casa.