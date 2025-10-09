RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Entre as cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil, Queimados, no Rio de Janeiro, é a que possui maior percentual de trabalhadores que demoram mais de duas horas para chegar ao trabalho, segundo dados do Censo de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgados nesta quinta-feira (9).

Na cidade de 140.523 habitantes, 12,5% dos trabalhadores demoram mais de duas horas no deslocamento casa-trabalho.

Em nota, a Prefeitura de Queimados afirmou que implantou uma linha de ônibus até a estação de metrô da Pavuna, na zona norte do Rio, a mais próxima da Baixada Fluminense. O município diz que a nova linha reduz em quase duas horas o tempo de viagem, considerando ida e volta.

A gestão do prefeito Glauco Kaizer (União) disse ainda que solicitou ao governo estadual a criação de linhas ligando Queimados a bairros da zona oeste carioca, e que faz mutirão com empregos no próprio município.

O Censo indica que 1,3 milhão de pessoas (1,8%) levavam mais de duas horas para chegar ao trabalho no Brasil em 2022. A maior parte dos trabalhadores (56,8%, ou 40 milhões) disse levar de seis minutos a meia hora.

Na versão reconhecida pela prefeitura local, a cidade de Queimados, a 50 km da capital, ganhou esse nome por conta de operários chineses que trabalhavam na construção da linha férrea e morreram de malária e cólera. Seus colegas queimavam os corpos. A estrada dos queimados virou ponto de referência, e Queimados virou município em 1990.

Diversos lugarejos da Baixada Fluminense foram povoados a partir da construção da estrada de ferro Dom Pedro 2°, na segunda metade do século 19. .

A Grande Rio é a região metropolitana que possui, proporcionalmente, maior quantidade de trabalhadores que demoram mais de duas horas para chegar no posto de trabalho (5,6%).

Depois de Queimados, o segundo e terceiro piores municípios em tempo de deslocamento também estão na Baixada Fluminense: Nova Iguaçu (no qual 11,8% demora mais de duas horas) e Belford Roxo (10,8%).

A pesquisa considerou, preferencialmente, o tempo de deslocamento da casa para o trabalho, e não o contrário. Nas respostas em que mais de um meio de locomoção foi mencionado, o tempo de deslocamento correspondeu à soma do tempo gasto em cada um desses meios, incluindo deslocamentos a pé.

Foram pesquisadas pessoas de 10 anos ou mais de idade, que tinham uma ocupação profissional na semana de referência da pesquisa e que trabalhavam fora do domicílio. Pessoas que trabalhavam em mais de um município ou mais de um país não entraram na conta.

Em Queimados, os 12,5% que levavam mais de duas horas para chegar ao trabalho representam 5.545 das pessoas ouvidas; 27,3% (12.101) disseram levar de uma hora a duas horas; 22,5% (9.965) levavam entre 30 minutos e uma hora; 32,7% (14.495) entre seis minutos e 30 minutos; e 4,4% (1.970) até cinco minutos.

Na cidade, 31,6% dos trabalhadores faziam deslocamento por ônibus em 2022, 19,9% através de trem e metrô, e 16,2% por automóvel.

Um plano de mobilidade urbana produzido em 2023 pelo instituto Rio Metrópoles, vinculado ao governo Cláudio Castro (PL), fez diagnósticos da mobilidade urbana do município.

O levantamento considerou que Queimados é uma cidade dormitório, onde a maioria dos habitantes se desloca para o Rio e para outras cidades da Baixada Fluminense. Nova Iguaçu, de quem Queimados se emancipou em 1990, era o destino predominante das viagens por transporte público. O Rio vinha em seguida.

Queimados possui sistemas de ônibus municipal e intermunicipal, além de uma estação da Supervia (trem urbano). Até 2022, o município não possuía terminais de ônibus ou rodoviárias e não havia faixas dedicadas ao transporte.

Segundo o plano de mobilidade, Queimados tampouco tinha integração entre ônibus e trem, o que, segundo o diagnóstico, faz com que o sistema ferroviário "não seja aproveitado em sua plenitude".

A cidade tinha naquele ano 20 linhas de ônibus municipais, com frota de 67 veículos, e 30 linhas de intermunicipais, com destino em cidades da Baixada e pontos diferentes do Rio.

Os trens, que levam até a Central do Brasil, mantém intervalos de 10 minutos nos horários de pico.

A preferência da população em 2022 era o sistema viário. Em outubro de 2022, houve 1,8 milhão de embarques em ônibus intermunicipais. No mesmo mês, 339.448 embarques foram registrados na estação de trem de Queimados.

O sistema viário possui dificuldade, segundo estudo do governo estadual, por conta da rodovia presidente Dutra e da linha férrea. As duas atravessam a cidade e criam barreiras de conexão.

Uma das avenidas principais da cidade possui passagem subterrânea com limite de altura para caminhões, o que cria engarrafamentos recorrentes. Outras importantes alças de acesso à via Dutra possuem apenas uma faixa de rolamento, e criam gargalos para o trânsito dos ônibus.

O município tem um distrito industrial, construído em 1976, no km 197 da via Dutra. A área é ocupada por fábricas de bebidas, descartáveis, calçados e cosméticos.

RAIO-X DE QUEIMADOS (RJ)

- Fundação: 25 de novembro de 1990

- População: 140.523 habitantes (dados do Censo de 2022 do IBGE)

- Área total: 75,927 km² (dados de 2023 do IBGE)

- PIB per capita: R$ 28.636,92 (dados de 2021 do IBGE)