RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Acauã, no Piauí, é a cidade que mais usa motocicletas para deslocamentos rumo ao trabalho. O município localizado a 468 quilômetros de Teresina tem 80,1% de uso de motocicleta para esse tipo de viagens.

Os dados são do Censo de 2022, e foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (9).

O Piauí é o segundo estado com maior uso de motocicletas para deslocamentos no trânsito, com 42% da população, atrás apenas de Rondônia, com taxa de 42,7%. No Brasil, o percentual é de 16,4%.

Em Acauã, 10,38% se deslocam a pé para o trabalho, mais do que a proporção que usa carro, de 3,79%.

Na cidade piauiense, 58,5% das pessoas se deslocam entre 6 e 30 minutos, enquanto 24,3% fazem viagens de até 5 minutos. Outro contingente numeroso é o de viagens entre 30 minutos e 1 hora, formado por 13,4% da população.

Localizado na divisa com Pernambuco, o município abriga 6.420 habitantes, segundo dados do Censo 2022. A cidade tem uma área territorial de aproximadamente 1.280 km².

Com um PIB per capita de pouco mais de R$ 10 mil por ano, Acauã figura entre os municípios com menor renda do estado.

Na área social, o município registra um Índice de Desenvolvimento Humano de apenas 0,528, um dos mais baixos do Piauí.

Politicamente, Acauã tem nos últimos anos um viés petista. No segundo turno das eleições de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o candidato mais votado para a Presidência ao receber 4.694 votos na cidade, o equivalente a 89,77% do total da cidade. O então presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu 535 votos (10,23%).

Os dados também mostram os contrastes regionais quanto ao uso de veículos para deslocamentos rumo ao trabalho. No Norte (28,5%) e no Nordeste (26%), há um uso expressivo das motocicletas para essa finalidade, enquanto o uso do automóvel é mais evidente no Sul (45,9%) e no Centro-Oeste (38,8%).

Em todo o país, 22,6 milhões pessoas utilizam o automóvel (32,3%) e 11,4 milhões, a motocicleta (21,2%). Ô ônibus é o transporte coletivo mais utilizado no país por 14,9 milhões pessoas, trem ou metrô usado por 1,1 milhão pessoas. O deslocamento a pé, por sua vez, é feito por 12,4 milhões de pessoas. Outros 4,4 milhões fazem por meio da bicicleta.

No Brasil, segundo os dados divulgados pelo IBGE, 76,6 milhões de pessoas trabalham no município de residência (88,4%), sendo 71,4% fora de casa e 16,9% na residência.

O Censo do IBGE também mostra que 9,3 milhões de pessoas (10,7%) se deslocam para outro município para trabalhar. Ao todo, 7,9 milhões pessoas se deslocam 3 dias ou mais para o trabalho em outro município, enquanto 31,4 mil pessoas se deslocam para outro país.

