SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante depoimento na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Pancadões, na Câmara de São Paulo, o funkeiro MC Ryan cantou a música "Cracolândia" ao presidente do colegiado, vereador Rubinho Nunes (União), após dizer que a composição busca expor os problemas relacionados ao uso de drogas.

Ele respondia uma pergunta do presidente da CPI, que indagou ao artista se ele acredita que letras de sua autoria que fazem referência as drogas podem influenciar outras pessoas, principalmente jovens.

O artista compareceu à CPI após uma tentativa frustrada da comissão de ouvi-lo. Ele havia justificado a ausência e não chegou a ser alvo de condução coercitiva, medida que a CPI tem ameaçado tomar contra depoentes que, convidados, não comparecem.

Durante a fala na comissão parlamentar de inquérito, Ryan disse que foca hoje muito mais na carreira de empresário de artistas do que propriamente a de funkeiro.

Mas seu depoimento durou pouco. Afirmou que não promove nem nunca promoveu shows em pancadões. Disse também que não tem controle sobre os locais onde suas letras são tocadas e que isso pode acontecer em qualquer lugar. "Depois que sobe nas redes, não dá para saber", afirmou.