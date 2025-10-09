É a primeira remessa desse antídoto a chegar ao Brasil. Ao todo, 1,5 mil unidades já começam a ser distribuídas ainda hoje, sendo priorizado o estado de São Paulo, que registra o maior número de casos de intoxicação pela substância. A unidade federativa receberá 288 unidades do medicamento.
O restante do lote será destinado a outras localidades com ocorrências confirmadas: Pernambuco (68 unidades), Paraná (84), Rio de Janeiro (120), Rio Grande do Sul (80), Mato Grosso do Sul (20), Piauí (24), Espírito Santo (28), Goiás (52), Acre (16), Paraíba (28) e Rondônia (16).
|Distribuição aos estados
|Unidade federativa
|Quantidade
|São Paulo
|288
|Minas Gerais
|152
|Rio de Janeiro
|120
|Bahia
|104
|Paraná
|84
|Rio Grande do Sul
|80
|Pernambuco
|68
|Ceará
|64
|Pará
|60
|Santa Catarina
|56
|Goiás
|52
|Maranhão
|48
|Amazonas
|32
|Espírito Santo
|28
|Mato Grosso
|28
|Paraíba
|28
|Alagoas
|24
|Piauí
|24
|Rio Grande do Norte
|24
|Distrito Federal
|20
|Mato Grosso do Sul
|20
|Acre
|16
|Amapá
|16
|Rondônia
|16
|Roraima
|16
|Sergipe
|16
|Tocantins
|16
O envio terá continuidade amanhã (10), estendido a todo o país, inclusive em locais sem casos comunicados às autoridades. A pasta ainda manterá mil ampolas de fomepizol guardadas em estoque.
Os estados poderão demandar novas remessas, conforme sua necessidade e surgimento ou alta de casos. Em nota, o ministério esclarece que o quantitativo foi definido a partir de dados demográficos oficiais, do último Censo, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Etanol farmacêutico
Além do fomepizol, outra substância capaz de reverter a intoxicação é o etanol farmacêutico, que pode ser administrado por equipes de saúde antes mesmo da confirmação do quadro por exame laboratorial. O etanol farmacêutico exige prescrição e monitoramento médico, não devendo ser comprado e aplicado pela população em geral.
A pasta irá receber 12 mil ampolas desse tipo de antídoto como doação da empresa brasileira Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos. As unidades se somarão às 4,3 mil entregues aos estoques do SUS pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).