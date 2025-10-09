SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro pessoas foram internadas em Patrocínio (MG) nesta quarta-feira (8) após comerem uma planta tóxica parecida com a couve.

Conhecida como "falsa couve" ou "fumo bravo", a Nicotiana glauca é tóxica. A planta é da mesma família da Nicotiana tabacum, que é a folha do fumo. Ela tem alta concentração de uma substância chamada anabasina, que pode causar casos sérios de intoxicação quando ingerida e já foi usada na produção de inseticidas.

Família tinha se mudado recentemente para a chácara e achava que a planta que crescia no quintal era couve. Por causa da semelhança que tem com a hortaliça, eles colheram a Nicotiana glauca, refogaram e serviram no almoço.

Sintomas de intoxicação surgiram rapidamente. Após a refeição, quatro pessoas começaram a se sentir mal-estar, ter dormência nas pernas, fraqueza, dificuldade para respirar e visão embaçada, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, elas também apresentavam "conversa desconexa".

Mulher de 37 anos está em estado mais grave. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória quando era atendida pelos socorristas. Depois de reanimada, foi levada para o hospital da cidade.

As outras vítimas são três homens de 49, 60 e 67 anos. Eles estão internados em estado grave e entubados, mas estáveis, informou a Prefeitura de Patrocínio, em nota.

"Atualmente, três vítimas permanecem internadas na Santa Casa, entubadas e em estado grave, porém estáveis. O homem de 67 anos atendido na UPA apresenta boa evolução, já está na enfermaria, consciente, orientado e se alimentando normalmente", disse a prefeitura de Patrocínio

Criança de 1 ano e 6 meses ficou em observação. Ela não chegou a comer a planta, mas foi levada para atendimento médico. Ela foi liberada na sequência e passa bem.

CASO SERÁ INVESTIGADO

Vigilância sanitária e epidemiológica do município fizeram vistoria na casa nesta quinta-feira (9) e coletaram amostras da planta. "A secretaria de Saúde reforça a importância de não consumir plantas desconhecidas e de procurar imediatamente atendimento médico em casos de suspeita de intoxicação", disse a administração municipal.

A Polícia Civil também vai apurar o caso. Em nota, a instituição informou que levantamentos preliminares "indicam a possibilidade de envenenamento acidental".

