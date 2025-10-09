SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos inscritos no vestibular 2026 da Unicamp já podem acessar o local de prova da primeira fase, que acontecerá no dia 26 de outubro.

A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp) também está enviando informações detalhadas por mensagem, com o endereço e as orientações necessárias para o exame.

Para consultar o local, o estudante deve acessar a área do candidato, no site oficial da Comvest.

O vestibular será aplicado em 31 cidades do estado de São Paulo: Americana, Araçatuba, Barueri, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos.

Além das cidades paulistas, o processo seletivo também será aplicado nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador.

A primeira fase da Unicamp terá duração de cinco horas e contará com 72 questões de múltipla escolha, distribuídas nas quatro áreas do conhecimento (linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza). A prova será aplicada no período da manhã, a partir das 9h.

No dia da prova, os candidatos deverão levar o documento de identidade original indicado no momento da inscrição, canetas de tinta de cor preta em material transparente, lápis preto e borracha. Também será permitido o uso de régua transparente e compasso.

De acordo com a instituição, 61.698 candidatos estão inscritos no processo seletivo. Ao todo, o vestibular 2026 oferece 2.530 vagas, em 69 cursos de graduação.

Calendário vestibular Unicamp 2026

Aplicação da 1ª fase: 26 de outubro 2025 Aplicação da 2ª fase: 30 de novembro e 1º de dezembro Aplicação da provas de habilidades específicas (exceto música): 3 a 5 de dezembro Divulgação dos aprovados em 1ª chamada: 23 de janeiro de 2026 Matrícula virtual da 1ª chamada: 26 e 27 de janeiro de 2026 A Folha oferece assinatura gratuita para estudantes que se inscreverem no Enem; clique aqui para saber mais.