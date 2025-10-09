SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A serra antiga da rodovia dos Tamoios, principal ligação ao litoral norte de São Paulo, foi interditada no fim da tarde desta quinta-feira (9) por causa do alto volume de chuvas.

A informação é da concessionária Tamoios, que administra a estrada.

Segundo a empresa, a interdição temporária teve início às 17h25, quando o volume de chuva acumulado ultrapassou os limites de segurança, causando o risco de queda de barreiras no trecho.

O trânsito está fluindo com operação comboio pelo trecho de serra da estrada nova. Os veículos seguem em ritmo "pare e siga", ora no sentido litoral, ora no de São José dos Campos, acompanhada por equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária.

No sentido São José dos Campos, todos os veículos sobem juntos. No caminho para o litoral, os comboios são realizados separadamente por categoria: primeiro são os veículos de passeio, depois os de carga e, por último, os que transportam produtos perigosos.

Não há previsão para volta da normalidade. De acordo com a concessionária, equipes de sinalização estão posicionadas no km 59 (trecho de planalto) sentido litoral e, no trecho urbano de Caraguatatuba, próximo ao acesso ao recém-construído trecho de serra da Tamoios, no sentido São José dos Campos.

A passagem de uma frente fria mudou o tempo no estado de São Paulo desde a quarta (8).

A Defesa Civil estadual alertou que a frente fria deve provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo em várias regiões do estado.

A Marinha do Brasil também emitiu um alerta para a possibilidade de ventos de até 60 km/h na faixa litorânea paulista na madrugada desta quinta e na manhã de sexta (10).

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o tempo só deve voltar a firmar no litoral norte no domingo (12), quando a temperatura volta a subir e pode atingir 28°C em Caraguatatuba. Neste dia não há previsão de chuva, apesar de a tendência de céu com muitas nuvens.

Tags:

SP