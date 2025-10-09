BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Um ônibus e um carro pegaram fogo, no meio da tarde desta quinta-feira (9), na região da avenida da Doca, bairro de Umarizal, em Belém.

Segundo informação da Prefeitura de Belém, houve uma pane elétrica no ônibus, que pegou fogo, com o fogo se estendendo a um carro próximo.

O local do incêndio foi na rua Boaventura da Silva, quase na esquina com a avenida Visconde de Souza Franco, via que é mais conhecida como avenida da Doca.

Somente uma perícia a cargo da Polícia Civil poderá determinar as causas do incêndio, segundo a prefeitura. A queima dos veículos provocou uma densa nuvem preta de fumaça na região, e o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

A revitalização da Doca ?com intervenções de saneamento e macrodrenagem do canal que corta a via na parte central, mais a criação de um parque urbano no entorno do canal? integrou o pacote de obras voltadas à COP30, a conferência do clima da ONU, que será realizada em Belém em novembro.

O presidente Lula (PT) participou da inauguração da nova Doca na semana passada, que viajou a Belém para agendas relacionadas à preparação para a COP30.