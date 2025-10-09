SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe William, do Reino Unido, participará da COP30 representando o rei Charles 3º. Ele estará em Belém, sede da conferência climática da ONU (Organização das Nações Unidas), no dia 6 de novembro.

Segundo comunicado da monarquia britânica nesta quinta-feira (9), William fará parte da cúpula de líderes mundiais, encontro de chefes de Estado e de governo que antecede a reunião climática das Nações Unidas.

Antes, conforme já divulgado, William visitará o Rio de Janeiro. Em 5 de novembro, ocorrerá na cidade a cerimônia de premiação do Earthshot Prize, prêmio ambiental criado por sua fundação.

Nesta quinta-feira, o rei Charles e o príncipe William fizeram uma rara aparição conjunta na Inglaterra para mostrar apoio à COP30, em um momento em que uma desmobilização sobre a pauta climática, liderada pelos EUA, ameaça os resultados das negociações.

Líderes políticos do mundo todo, ativistas climáticos e grandes empresas se reunirão no Brasil, de 10 a 21 de novembro, para as negociações das Nações Unidas, em busca de ações mais ambiciosas ?e financiamento? para enfrentar o aumento das temperaturas globais.

Mas isso ocorrerá em meio à crescente resistência de alguns líderes mundiais, que ameaça fragmentar o consenso global sobre o clima, impulsionado por fatores como o custo de subsídios a projetos de energia verde e a priorização de gastos com defesa.

No mês passado, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse à Assembleia-Geral da ONU que a mudança climática era "a maior fraude" do mundo.

No Reino Unido, a líder do principal partido de oposição, o Partido Conservador, disse na quarta-feira (8) que apoiaria mais extração de petróleo e gás do mar do Norte, enquanto o partido UK, que lidera as pesquisas de opinião, disse que imporia impostos ao setor de energia renovável e descartaria metas de zero emissões de gases do efeito estufa.

O rei Charles é um defensor da pauta ambiental de longa data, bem antes de o assunto se tornar popular, e participou de COPs anteriormente.

Já William lançou o Earthshot Prize em 2020, com o objetivo de reconhecer soluções para resolver problemas ambientais em uma década.

Nesta edição, há dois concorrentes brasileiros: o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), criado pelo Brasil e, atualmente, em busca de apoiadores, além da empresa re.green, que desenvolve projetos de restauro florestal. Entre 15 finalistas, cinco projetos serão escolhidos para receber, cada um deles, 1 milhão de libras esterlinas (cerca de R$ 7 milhões).

Nesta quinta-feira, os dois membros da realeza participaram do evento "Contagem Regressiva para a COP30: Mobilizando Ações pelo Clima e pela Natureza" no Museu de História Natural de Londres, onde se encontraram com o embaixador brasileiro no país e visitaram exposições sobre soluções desenvolvidas pelos britânicos para as mudanças climáticas.

"Por mais de cinco décadas, o rei também usou sua plataforma única para defender a sustentabilidade, enfatizando a conexão fundamental entre a humanidade e a natureza", disse o Palácio de Buckingham.