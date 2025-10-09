RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro matou durante operação nesta quinta-feira (9) Ygor de Freitas Andrade. Ele era conhecido pelo apelido de Matuê.

O rapaz era suspeito de comandar o tráfico das comunidades da Gardênia Azul e Chacrinha, na zona sudoeste do Rio, e de envolvimento com o grupo acusado da morte de três médicos em um quiosque na Barra, em 2023.

Marcos de Andrade Corsato, 62, Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, e Perseu Ribeiro Almeida, 33, foram assassinados em outubro de 2023. Eles eram ortopedistas e estavam na cidade para participar de um congresso internacional de cirurgia.

Diego era irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

A Polícia Civil afirmou que Matuê era integrante do "Grupo Sombra", apontado como responsável pelas mortes dos médicos. Vinculado ao Comando Vermelho, ele seria responsável por liderar invasões a comunidades rivais.

A polícia, contudo, não detalhou se Matuê teve participação direta no caso.

Ele era suspeito de envolvimento no tiroteio que matou o policial civil José Lourenço, em maio, na Cidade de Deus. Lourenço era membro da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) da Civil, o grupo de elite da instituição.

A polícia afirma ter recebido informações de inteligência sobre a localização do suspeito nesta quinta. Agentes foram à comunidade da Chacrinha, houve tiroteio e Matuê teria fugido.

Além dele, outros dois seguranças foram mortos. Dois fuzis e uma pistola foram apreendidos.