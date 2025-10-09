SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha em pleno horário de pico provocou transtornos para quem usa a linha 7-rubi, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), nesta sexta-feira (9).

Segundo a empresa estatal, parte da circulação dos trens foi interrompida por volta das 18h20 entre as estações Francisco Morato e Campo Limpo Paulista.

Foi preciso acionar ônibus do Paese (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) para transportar os passageiros dessas estações.

Vídeos publicados por usuários na rede social X, o antigo Twitter, mostra o terminal lotado na estação Campo Limpo e muita correria para se tentar entrar nos ônibus. Também havia fila em Francisco Morato.

Conforme a CPTM, a circulação dos trens só voltou às 21h15. Mesmo assim, até a publicação deste texto estavam rodando apenas em via única entre Francisco Morato e Várzea Paulista, e com maiores intervalos entre as estações Francisco Morato e Jundiaí. "Os técnicos continuam os trabalhos de manutenção", afirmou a companhia, em Nota.

A linha 7-rubi está em processo de transferência para a iniciativa privada. No momento, o ramal ferroviário é conduzido pela TIC Trens, empresa que ganhou a concessão no ano passado, sob supervisão de funcionários da CPTM.

A companhia privada vai assumir o controle total no próximo mês, de acordo com o contrato de concessão.

Ela será responsável também pela implantação do trem Intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas, com parada em Jundiaí, cujos trilhos serão paralelos aos da linha 7. Os trens, que terão velocidade de até 160 km/h, devem começar a rodar em 2031.

