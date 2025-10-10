SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Israel e Hamas chegam a acordo para encerrar guerra, aposentadoria antecipada de Barroso abre vaga no STF e outras notícias para começar esta sexta-feira (10).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel aprova acordo com Hamas para fim da guerra na Faixa de Gaza. Em primeira fase, reféns serão trocados por prisioneiros palestinos; Netanyahu diz que Trump merece Nobel.

STF

Ministro do governo, membro do TCU e senador são cotados para sucessão de Barroso no STF. Bruno Dantas, Jorge Messias e Rodrigo Pacheco são tidos como nomes prováveis para a vaga. Aposentadoria antecipada de ministro abre espaço para terceira indicação de Lula para Supremo.

CENSO 2022

Mulheres são mais escolarizadas, mas ganham quase 20% menos do que homens no trabalho, diz Censo. Diferença da média salarial chega a 37,5% nos grupos com ensino superior. Dados são de 2022, e IBGE não divulgou números comparáveis de 2010.

MERCADO

Bares e restaurantes queimam estoques de bebidas com crise do metanol. Estabelecimentos pararam de enviar pedidos para adegas e distribuidoras após casos de intoxicação. Impactos da crise têm sido percebidos com intensidade diferente conforme o padrão do estabelecimento.

GOVERNO LULA

Lula e PT reacendem mote de campanha contra Congresso e ricos após derrota na Câmara. Presidente afirma que ficou muito triste que deputados tenham barrado cobrança maior a ricos. Tarcísio nega ação em derrubada de MP e diz que PT espalha ódio e mentira contra quem pensa diferente.

GOVERNO LULA

Famílias terão crédito de até R$ 30 mil em programa do governo para reformar casa própria. Imóveis beneficiados devem estar em área urbana de capitais ou municípios com população acima de 300 mil. Programa é uma das apostas do presidente Lula para fazer aceno à classe média em ano eleitoral.

GUERRA DA UCRÂNIA

Putin admite que defesa aérea russa derrubou avião da Embraer, com 38 mortos. Russo pede novas desculpas ao Azerbaijão e promete pagar indenização às famílias por queda ocorrida no Natal de 2024. Presidente diz que mísseis explodiram perto do aparelho, mas que ele foi atingido por destroços de drone ucraniano.

SAÚDE PÚBLICA

Reduzir uma dose de álcool por dia evitaria 157 mil casos de câncer no Brasil até 2050. Para médica, políticas antitabaco podem inspirar novas estratégias para diminuir consumo de bebidas. Entre os tumores relacionados ao álcool estão os de esôfago, colorretal, boca, laringe e faringe.

LIVROS

Dizem que húngaro é a língua do demônio, brinca tradutor premiado do Nobel. Paulo Schiller traduziu 'Sátántangó', de László Krasznahorkai. Médico discute a longa distância entre o idioma e o português.

SAÚDE

Reduzir uma dose de álcool por dia evitaria 157 mil casos de câncer no Brasil até 2050. Para médica, políticas antitabaco podem inspirar novas estratégias para diminuir consumo de bebidas. Entre os tumores relacionados ao álcool estão os de esôfago, colorretal, boca, laringe e faringe.