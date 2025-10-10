SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis homens foram mortos durante operação emergencial da Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (10), no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio de Janeiro.

A operação foi realizada pelo 41° Batalhão da Polícia Militar, localizado em Irajá, para coibir a atuação de criminosos supostamente envolvidos em disputas territoriais de facções.

Segundo a PM, agentes encontraram um grande número de homens armados ao realizarem patrulhamento nas proximidades da comunidade. Durante tentativa de abordagem policial, teria havido reação e troca de tiros contra policiais do GAT (Grupamento de Ações Táticas) do batalhão.

Quatro fuzis e duas pistolas foram apreendidos no local, após o confronto.

De acordo com os policiais, os feridos chegaram a ser levados para hospitais da zona norte, mas não resistiram.

A Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que já apreendeu 530 fuzis em 2025 no Rio. O 41° BPM é responsável por 15% dessas apreensões.

O mesmo batalhão também já apreendeu este ano 90 armas de uso restrito, principalmente nas localidades da Pedreira, Chapadão, Morro do Juramento e Para-Pedro, nos bairros de Irajá, Colégio, Vicente de Carvalho e Costa Barros.