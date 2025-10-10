RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um contrato assinado pela VLI e a Progress Rail para a manutenção de locomotivas no corredor ferroviário norte, entre Tocantins e Maranhão, prevê investimento de até R$ 500 milhões nos próximos dez anos.

A VLI tem 600 locomotivas e 21 mil vagões e administra cerca de 8.000 quilômetros de trilhos, sendo 720 quilômetros na Ferrovia Norte-Sul e, o restante, na FCA (Ferrovia Centro-Atlântica), além de operar também na Estrada de Ferro Vitória a Minas e na Estrada de Ferro Carajás, ambas sob concessão da Vale.

O acordo fechado com a Progress Rail, empresa do grupo Caterpillar, contempla somente a manutenção de locomotivas, conforme as necessidades detectadas, sem incluir os vagões de carga.

Segundo a VLI, o foco será a manutenção das operações ferroviárias que ligam Tocantins ao sistema portuário de São Luís, e que capta cargas do Matopiba ?fronteira agrícola que compreende Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia?, Mato Grosso, Goiás e Pará.

O acordo é o primeiro do gênero fechado pela Progress Rail na América do Sul e, conforme a operadora ferroviária, caso os resultados sejam os esperados, o modelo poderá ser replicado na FCA.

No primeiro semestre deste ano, a VLI teve lucro líquido de R$ 1,08 bilhão, 12% acima do mesmo período do ano passado.