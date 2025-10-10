SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 16 anos morreu baleado por um policial militar de folga, na noite de sexta-feira (3), após um grupo supostamente cercar o veículo em que estava a influenciadora Nina Santos, em São Paulo, e roubar o celular de uma amiga dela.

O caso ocorreu na rua Comendador Nestor Pereira, no Canindé, região central de São Paulo, por volta das 22h50.

Segundo registro policial, Nina Santos estava no banco traseiro de um Jeep Compass com outras quatro pessoas. Além deles, dois PMs de folga estavam no veículo.

O grupo seguia para uma festa quando, ao ficar parado no trânsito, o veículo foi cercado por um grupo, de acordo com o boletim de ocorrência.

O vidro traseiro direito do veículo foi quebrado pelos suspeitos e o celular de uma amiga da influenciadora foi roubado.

Ainda de acordo com o registro, um dos policiais saiu do carro e ordenou que o grupo deitasse no chão, mas o adolescente teria puxado um objeto, que, segundo o PM, parecia ser uma arma. O agente atirou e atingiu o rosto do adolescente, que morreu no local.

Após o tiro, o PM pediu que o colega chamasse apoio e o resgate.

Os demais suspeitos fugiram, inclusive o que roubou o celular da passageira do carro.

O adolescente já tinha dois registros ?em junho e agosto de 2025? por atos infracionais análogos a roubo, receptação e dano, de acordo com o boletim de ocorrência.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), um simulacro de pistola foi apreendido e o caso, registrado como roubo, resistência e morte decorrente de intervenção policial.

"Todas as circunstâncias do caso são investigadas pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), com acompanhamento da Polícia Militar", afirmou a pasta da segurança.

Questionada a respeito da atuação dos policiais de folga, a Polícia Militar não se manifestou até a publicação deste texto.

Nina Santos foi procurada manhã desta sexta (10) e a advogada que a representa afirmou que encaminhará uma nota nesta tarde.

A influenciadora tem 680 mil seguidores no Instagram, onde compartilha detalhes da sua vida, como beleza e maternidade.