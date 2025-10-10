SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma adolescente boliviana foi resgatada nesta sexta-feira (10) em um galpão na zona norte de São Paulo, onde, segundo a Polícia Militar, ele e outras pessoas viviam em condições análogas à de escravo, quando há jornada exaustiva, condição degradante ou cerceamento de liberdade.

A família da adolescente teria procurado a polícia boliviana para pedir ajuda para localizá-la, depois que ela veio para o Brasil para trabalhar. A promessa era a de que ela teria um emprego e melhores condições de vida. Em São Paulo, teria sido submetida a situações precárias e impedida de deixar o galpão.

A Polícia Militar não divulgou quem são os donos da oficina de costura, nem se eles foram presos. As fotos tiradas pelas forças policiais mostram um galpão sujo, com máquinas de costura, linhas e muitos tecidos e plásticos espalhados.

Segundo a PM, a denúncia chegou às 8h53 desta sexta e o resgate foi realizado no início da manhã. O caso foi encaminhado à Política Federal.

O crime por submeter alguém ao trabalho análogo ao de escravo é previsto no artigo 149 do Código Penal. Se condenado, aquele que submeteu o trabalhador a condições degradantes pode pegar de dois a oito anos de reclusão.

