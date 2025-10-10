SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) lançou nesta sexta-feira (10) o aplicativo "MEC Enem - o Simuladão do Enem", voltado para apoiar os estudantes que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano.

A plataforma foi anunciada em junho pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que previa a entrega para o segundo semestre. "A ideia é lançar neste segundo semestre e entregar para os alunos se prepararem para o Enem", afirmou o ministro durante visita ao Museu Nacional, no Rio de Janeiro.

O aplicativo disponibilizará simulados com questo?es alternativas por áreas do conhecimento, materiais de reforc?o, com vídeos e apostilas, além de uma assistente virtual.

A nova ferramenta também possibilitará o envio de mensagens diretas aos usuários, com o objetivo de ter comunicação direta com os usuários.

Além disso, o aplicativo também contará com uma seção voltada à redação. Chamada de "Redação do MEC Enem", ela oferecerá aos estudantes temas simulados baseados em edições anteriores do exame.

De acordo com o MEC, o estudante deve escrever a redação manualmente, como na versão real do exame, e tirar uma foto do texto. Logo após, a plataforma irá transcrever automaticamente a redação.

Logo após, a inteligência artificial do aplicativo avaliará o texto e fornecerá uma devolutiva ao estudante, com sugestões de melhorias e uma pontuação estimada da redação entregue pelo candidato. Segundo a pasta, esse processo de correção pode durar até 60 segundos.

O MEC Enem já está disponi?vel nas principais plataforma de aplicativos, como Apple Store e Google Play, e também pode ser acessado via navegador ? neste link (https://app.mecenem.mec.gov.br/onBoarding).

Para se cadastrar, é necessário o candidato ter o login do gov.br. Após o cadastro, o estudante terá acesso ao menu de funcionalidades do aplicativo.

O Enem 2025 será aplicado em dois domingos consecutivos, nos dias 9 e 16 de novembro.

No primeiro domingo de prova, os estudantes terão até cinco horas e 30 minutos para concluir as questões de ciências humanas (filosofia, geografia, história, sociologia), linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação), além da redação.

Já no segundo dia serão cinco horas disponíveis para o candidato finalizar a prova, que terá questões relacionadas a matemática e ciências da natureza (biologia, física e química).