SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos, no final da tarde desta sexta-feira (10), em meio à chuva forte que atinge a capital.

Centro, marginais Tietê e Pinheiros, além de todas as zonas da cidade estão em alerta para alagamentos. "Essas chuvas têm potencial para alagamentos e transbordamentos e devem atuar até o início da noite, com períodos de melhoria", informa o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da cidade.

Capital recebeu alerta severo para chuva forte. Segundo a Defesa Civil estadual, é preciso ficar atento nas zonas oeste, sul, norte e centro.