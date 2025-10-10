SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou às 16h47 aos moradores das regiões norte, sul, oeste e centro da cidade de São Paulo um alerta severo para chuva forte nas próximas horas. Quatro minutos depois, o mesmo alerta foi enviado para a zona leste.

Assim, toda a capital está em estado de emergência para a possibilidade de um temporal com raios, ventania e granizo, o que também pode ocasionar alagamentos e enchentes em algumas áreas.

A previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) já indicava um dia com muita nebulosidade, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, o que acabou se confirmando.

A Defesa Civil também havia alertado para condições para temporais e acumulados elevados de chuva especialmente na região metropolitana da capital, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, litoral norte, Serra da Mantiqueira e nas regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba.

Nas regiões de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca e Barretos, os acumulados devem ser moderados.