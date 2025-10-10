SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Centro Cultural São Paulo receberá neste sábado (11), das 11h às 12h30, o "Spoilers da Fuvest", que vai abordar 3 dos 9 livros obrigatórios no vestibular 2026 da USP, todos escritos por mulheres.

O evento gratuito é promovido pela editora Companhia das Letras para marcar os 15 anos do selo da Penguin-Companhia no Brasil. A mediação será da jornalista Tatiany Leite, criadora do projeto "Vai ler um livro".

Os livros debatidos neste sábado serão "Opúsculo Humanitário", de Nísia Floresta, "Nebulosas", de Narcisa Amália e "Memórias de Martha", de Júlia Lopes de Almeida.

O aulão tem como objetivo oferecer formação e apoio na preparação para o exame. Vai abordar temas como o contexto histórico e social das obras, análises críticas dos livros e de reflexões sobre as trajetórias pessoais e literárias das autoras.

Além disso, também serão discutidas conexões entre os textos literários e temas contemporâneos, frequentemente explorados em redações e provas discursivas.

O encontro é voltado aos estudantes do ensino médio, professores e candidatos ao vestibular. Não é necessário fazer inscrição. Serão disponibilizados 50 lugares por ordem de chegada.

O Centro Cultural São Paulo (rua Vergueiro, 1.000) fica no bairro da Liberdade, em São Paulo.