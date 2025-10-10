SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois romeiros foram atropelados por um motorista supostamente embriagado na tarde desta sexta-feira (10) na região de Caçapava (SP), quando peregrinavam para Aparecida, onde neste domingo (12) ocorrem as celebrações pelo Dia da Padroeira do Brasil.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as vítimas foram socorridas com ferimentos leves e levadas a um hospital de Caçava. O acidente ocorreu por volta das 15h30.

De acordo com a PRF, dois automóveis se envolveram no acidente, com uma colisão lateral seguida do atropelamento.

Um dos motoristas, diz a Polícia Rodoviária Federal, foi detido e encaminhado para uma delegacia com sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o texto do bafômetro.

Segundo cálculos do governo estadual, de 3 e 12 de outubro são esperadas 450 mil pessoas no santuário nacional.

Conforme dados da concessionária RioSP, até quarta-feira (8), cerca de 11,5 mil peregrinos haviam passado pelas tendas de apoio instaladas ao longo da Dutra para atendimento às pessoas que fazem caminhada ou pedalam a Aparecida.

Com um fluxo crescente de romeiros em outubro nos últimos anos, a via Dutra tem uma operação especial desde segunda-feira (6), em virtude do feriado de Nossa Senhora.

DICAS DE SEGURANÇA PARA OS ROMEIROS

- Pedestres devem percorrer sempre no sentido contrário ao fluxo de veículos (contrafluxo), evitando caminhar "na direção do carro" e andar em fila indiana

- Ciclistas devem pedalar no mesmo sentido da via, conforme legislação de trânsito

- Utilizar passarelas para a travessia e jamais cruzar faixas de rolamento fora de locais apropriados

- Vestir roupas claras e confortáveis, boné, proteção solar e hidratação constante, especialmente nos trechos mais extensos

- Evitar caminhar durante a noite. Se não for possível, utilizar roupas claras e itens refletivos.

- Manter-se hidratado e fazer pausas, aproveitando os pontos de orientação para apoio, esclarecimento de dúvidas e obtenção de kits de segurança

- Em caso de chuva, a orientação é interromper a caminhada e se abrigar em um local seguro, como postos de serviço e bases de atendimento

Fonte: CCR RioSP