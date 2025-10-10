Nosso propósito é não deixar o personagem congelado numa fotografia antiga, mas torná-lo tangível, vivo. O ontem é hoje e o hoje pode ser o futuro, define Michiles.

A motivação para dirigir o filme, segundo ele, surgiu de forma inesperada, ao assistir a um vídeo da neta de Honestino Guimarães durante a reinauguração da Ponte Honestino Guimarães, em Brasília.

Ela dizia que gostaria de ouvir a história do avô contada por ele mesmo. Aí pensei, chegou a hora de contar essa história, relembrou Michiles.

O resultado é um docudrama que combina depoimentos reais, imagens de arquivo e dramatizações para reconstruir a trajetória do ex-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), desde 1968, quando liderava o movimento estudantil, até a sua prisão e desaparecimento em 1973, aos 26 anos de idade.

O ator Bruno Gagliasso interpreta o papel principal e destaca o simbolismo do projeto.

É um filme muito simbólico. Tentaram silenciar o Honestino há 50 anos, mas o silêncio não venceu. Ele defendia educação, liberdade e democracia. É um filme sobre o presente, não sobre o passado, disse.

Para o produtor Nilson Rodrigues, o longa encerra uma trilogia sobre o período da ditadura militar, iniciada com O Outro Lado do Paraíso (2014) e seguida por O Pastor e o Guerrilheiro (2022).

O Honestino merecia ter sua história contada. Dentro do movimento estudantil, ele é um símbolo, mas ainda pouco conhecido fora desse meio. Temos um compromisso com a memória de quem lutou pela democracia, afirmou Rodrigues.

A trilha sonora, composta por Flávia Tygel, reforça a carga emocional da narrativa.

A trilha precisava conter repressão e perigo, mas também poesia e esperança. Honestino é liberdade. Gravamos com cordas, violão e programações eletrônicas para criar essa mistura entre passado e presente, explicou.

A canção original O Coro dos Canalhas, interpretada por Fafá de Belém, e composta por Tigel em parceria com Michiles e Chico Chaves, encerra o filme com intensidade e simbolismo.