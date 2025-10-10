SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trânsito na serra antiga da rodovia dos Tamoios não tem prazo para ser liberado. O trecho foi interditado no fim da tarde da última quinta-feira (9) por causa do alto volume de chuvas.

A informação é da concessionária Tamoios, que administra a estrada, principal acesso ao litoral norte de São Paulo.

O tráfego está fluindo com operação comboio pelo trecho de serra da estrada nova. Os veículos seguem em ritmo "pare e siga", ora no sentido litoral, ora no de São José dos Campos, acompanhada por equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária.

A medida, conforme a empresa, foi adotada para garantir a segurança às pessoas que descem a serra, pois há risco de queda de barreiras.

Por volta das 16h30 desta sexta-feira (10), o tempo ainda estava instável na região, com muita chuva.

"Nossas equipes seguem monitorando a rodovia, especialmente a região da serra antiga". diz a concessionária. "As equipes farão novas vistorias e a liberação ocorrerá mediante condições seguras."

Até este horário haviam sido realizados 28 comboios entre o litoral morte e o vale do Paraíba, desde a interdição.

No sentido São José dos Campos, todos os veículos sobem juntos. No caminho para o litoral, os comboios são realizados separadamente por categoria: primeiro são os veículos de passeio, depois os de carga e, por último, os que transportam produtos perigosos.

A passagem de uma frente fria mudou o tempo no estado de São Paulo desde a quarta (8).

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o tempo deverá continuar com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas em Caraguatatuba, no litoral norte, onde termina a rodovia dos Tamoios. Mas o calor deverá voltar. A previsão aponta que a máxima deve chegar a 31°C.

