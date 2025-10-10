SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva da tarde desta sexta-feira (10) deu um nó no trânsito de São Paulo. Às 17h30, o congestionamento chegou a 1.317 km. Depois começou a cair gradualmente.

Essa é a maior marca do ano para o horário e se aproxima dos 1.335 km registrado às 19h do dia 8 de agosto ?esse foi o recorde de trânsito na cidade de São Paulo desde que a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), em parceria com o aplicativo Waze, passou a considerar no cálculo 20 mil km de ruas e avenidas da capital, em março de 2023.

A situação foi pior nas marginais Pinheiros e Tietê, quando alagamentos literalmente pararam o trânsito.

A pista central da marginal Tietê chegou a ficar totalmente bloqueada embaixo da ponte da Freguesia do Ó, deixando um grande congestionamento no sentido da zona leste.

Segundo dados da CET, às 19h30, quando a lentidão já estava bem mais baixa no total da cidade, ainda havia 28,1 km de congestionamento na pista expressa da marginal Tietê ?às 17h30 o engarrafamento media 36 km.

Às 17h35, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) da Prefeitura de São Paulo informava dois pontos de alagamento transitáveis (avenida Santo Amaro próximo à avenida Roque Petroni Junior, e na avenida Pedro Alvares Cabral com a rua Abílio Soares).

A Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou às 16h47 aos moradores das regiões norte, sul, oeste e centro da cidade de São Paulo um alerta severo para chuva forte nas próximas horas. Quatro minutos depois, o mesmo alerta foi enviado para a zona leste.

Assim, toda a capital está em estado de emergência para a possibilidade de um temporal com raios, ventania e granizo, o que também pode ocasionar alagamentos e enchentes em algumas áreas.

Em função desse cenário, o CGE já havia colocado toda a cidade em estado de atenção para alagamentos às 16h15.

O órgão municipal indicava o deslocamento de uma grande área de chuva moderada do interior para a capital, formada por uma área de baixa pressão. A intensidade das chuvas varia entre moderada e forte, e tem potencial para alagamentos e transbordamentos.

Balanço da concessionária de energia Enel apontou que ás 20h cerca 47 mil imóveis estavam sem luz nos 24 municípios da área de atuação da empresa na região metropolitana de São Paulo, sendo 40 mil na capital paulista.

Entre as 16h e as 19h, os bombeiros registraram cinco chamados para quedas de árvore e três para enchentes na Grande São Paulo.

A previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) já indicava um dia com muita nebulosidade, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, o que acabou se confirmando.

A Defesa Civil também havia alertado para condições para temporais e acumulados elevados de chuva especialmente na região metropolitana da capital, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, litoral norte, Serra da Mantiqueira e nas regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba.

Nas regiões de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca e Barretos, os acumulados devem ser moderados.