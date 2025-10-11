SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim de semana deve registrar o aumento das temperaturas na região metropolitana de São Paulo. No entanto, este sábado (11) ainda deve ser marcado por tempo chuvoso ao longo do dia, enquanto no domingo (12) o calor retorna, mas também com possibilidade de pancadas de chuva.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o sábado deve começar com chuviscos pela manhã, mas a chuva tende a aumentar no decorrer do dia, acompanhada de muita nebulosidade e trovoadas. A temperatura mínima deve ser de 15°C, e a máxima pode chegar a 25°C.

O mesmo instituto emitiu alerta amarelo de perigo potencial para acumulados de chuva em quase todo o estado até a manhã deste sábado.

A previsão indica ventos entre 40 km/h e 60 km/h, com baixo risco para corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Para o domingo, a previsão é mais animadora. Além do Inmet, outros dois institutos de meteorologia indicam clima quente, mas ainda com possibilidade de chuva a partir da tarde, que deve se estender até a noite.

A Climatempo e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo apontam para uma temperatura máxima de 29°C, com chances de ser superada, e mínima de 16°C.

Nesta sexta (10), o Inmet registrou a mínima de 14,9°C às 5h da manhã e a máxima de 19,4°C às 10h, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Na Baixada Santista neste sábado os termômetros devem variar de 17°C a 26°C. No litoral norte, a mínima tende a ser de 16°C e a máxima, de 25°C.

No Vale do Ribeira, a variação prevista é de 17°C a 24°C. Na Serra da Mantiqueira, a mínima prevista é de 14°C e a máxima, de 21°C. No Vale do Paraíba, os termômetros tendem a variar de 16°C a 27°C.

Em Campinas, a previsão é de 18°C a 21°C e, em Sorocaba, entre 18°C e 27°C. No oeste e no norte do estado, as temperaturas podem superam os 30°C.

Em Presidente Prudente, a mínima deve ficar em torno de 19°C e a máxima pode chegar a 33°C, . Em Marília, a variação prevista é de 19°C a 31°C.

Outras previsões, todas com previsão de nebulosidade e chuva ao longo do dia:

Bauru: 19°C - 30°C

Araraquara: 20°C - 30°C

Araçatuba: 21°C - 34°C

São José do Rio Preto 21°C -30°C

Franca: 18°C - 28°C

Ribeirão Preto: 20°C - 29°C

Barretos: 20°C - 31°C