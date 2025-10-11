SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - EUA vão impor tarifas adicionais à China, Israel inicia cessar-fogo em Gaza e outras notícias para começar este sábado (11).

GUERRA COMERCIAL

Trump anuncia 100% de tarifa adicional sobre China; Bolsas caem, e dólar dispara no Brasil com tensão. Regime de Xi Jinping anunciou nesta quinta (9) novas políticas para a exportação de terras raras.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel anuncia início do cessar-fogo em Gaza, e Hamas tem 72 horas para liberar reféns. Recuo das tropas ocorre um dia após o governo ter aprovado o acordo assinado com o grupo terrorista. Milhares de palestinos deslocados pelo conflito começaram a caminhar em direção às suas casas.

STF

Cúpula do Judiciário vê Messias à frente em disputa por vaga no STF devido a proximidade com Lula. Parte do Supremo defende indicação de Rodrigo Pacheco para lugar de Barroso. Chance de indicação de mulher para a corte é considerada baixa.

JULGAMENTO DE BOLSONARO

Apoio de Dirceu a prisão domiciliar de Bolsonaro divide PT entre constrangimento e elogio. Ex-ministro de Lula disse que estado de saúde de Bolsonaro não permite que ele vá para regime fechado. Deputado expõe divergência, e petista cita em grupo privado humanidade para tentar justificar posição.

BEBIDAS ADULTERADAS

Metanol usado para adulterar bebidas foi comprado de postos de gasolina, diz polícia. Investigações apontam que etanol adulterado comprado em postos abastecia bares e restaurantes. Fábrica clandestina em São Bernardo foi fechada após mortes por intoxicação de metanol.

BANCO CENTRAL

Luciano Huck avalia compra do Will Bank, do Banco Master. Banco digital patrocina um quadro do programa Domingão com Huck. Venda da instituição financeira é peça-chave para o futuro do banco de Vorcaro,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Caixa volta a financiar até 80% do valor de imóveis para a classe média. Desde novembro de 2024, cota máxima estava limitada a 70% do preço por restrições de capacidade. Mudanças nas regras do FGTS e da poupança possibilitaram mudança, segundo o presidente da Caixa.

NOBEL

María Corina fala em 'imenso reconhecimento' e dedica Nobel a Trump. Em campanha aberta pela láurea, presidente americano não se manifesta; mais cedo, Casa Branca não a parabenizou. Comitê diz ter concedido láurea pelo 'esforço em alcançar uma justa e pacífica transição da ditadura para a democracia.

CENSO

Aparecida tem expansão evangélica e queda no número de católicos, mostra Censo. Proporção de católicos diminuiu de 85,9% para 77% da população em 12 anos, mas segue acima da média nacional. Especialista considera que capilaridade das igrejas evangélicas facilita o crescimento dessa fé.

VIOLÊNCIA

Polícia investiga se licitação de R$ 24 milhões motivou assassinato de Ruy Ferraz. Pregão em Praia Grande com 3 empresas habilitadas foi encerrado no mesmo dia do crime. Represália à atuação do ex-delegado-geral no município é uma das hipóteses em análise.

COTIDIANO

Criança é internada após comer balas oferecidas por desconhecido em shopping de SP. Caso ocorreu na noite de quarta (8) no Center Norte, que diz colaborar com investigações. Polícia afirma que pediu acesso a imagens de câmeras do local.