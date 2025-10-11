RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira (10) uma mulher de 24 anos suspeita de aplicar o golpe conhecido como "boa noite, Cinderela" na Lapa, área boêmia da capital fluminense.

Segundo a corporação, a prisão ocorreu no município mineiro de Igaratinga (a cerca de cem km de Belo Horizonte). A ação foi realizada com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.

De acordo com as investigações, um homem foi vítima do golpe após conhecer a suspeita e uma comparsa em um bar em junho. Na ocasião, elas teriam se oferecido para acompanhá-lo até seu apartamento.

"Durante o trajeto, ele começou a se sentir tonto e, após chegar ao endereço, perdeu a consciência, não se recordando do que aconteceu naquele dia", afirmou a Polícia Civil do Rio de Janeiro em nota.

Quando a vítima recobrou a lucidez, a dupla já tinha fugido, segundo a corporação. Pertences e cartões do homem teriam sido levados.

Ao verificar sua conta bancária, a vítima percebeu que diversas compras foram realizadas, em um prejuízo superior a R$ 5.000, acrescentou a polícia.

A corporação afirma que conseguiu identificar a outra suspeita de envolvimento no caso.

Foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de roubo qualificado, mas ela não foi localizada. Segundo a polícia, as investigações continuam para capturar a comparsa.